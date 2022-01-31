Türkiye'de bankacılık sektörünün kârı %57 arttı!
Bankacılık sektörünün 2020 yılında 58,5 milyar lira olan toplam net kârı geçen yıl 92,1 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün 2020 yılında 58,5 milyar lira olan toplam net kârı geçen yıl 92,1 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı aralık itibarıyla yüzde 3,15 oldu. Bu oran 2020’nin aynı döneminde yüzde 4,08 seviyesindeydi.
Çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 13, Aralık 2020 yüzde 14, Sermaye yeterlilik oranı yüzde 18, Aralık 2020 yüzde 19 oldu.