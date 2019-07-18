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Türkiye'de Avrupa Birliği'ne çok sert tepki! TBMM'de ortak metin hazırlandı

TBMM’de, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımların, uluslar arası hukuka aykırı ve kabul edilemez bulunduğu belirtilen ortak bir metin hazırlandı. Ortak metine HDP haricinde TBMM’de grubu bulunan partiler imza attı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:31
Türkiye'de Avrupa Birliği'ne çok sert tepki! TBMM'de ortak metin hazırlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımların, uluslar arası hukuka aykırı ve kabul edilemez bulunduğu belirtilen ortak bir metin hazırlandı.

TBMM Genel Kurulu’nda okunması beklenen ortak metinde şu ifadeler yer alıyor:

"Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımları uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez bulduğumuzu özellikle belirtiyoruz.Avrupa Birliği’ni bu konuda uluslararası hukuka riayet ederek adil, hakkaniyetli ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine yasadışı olarak dahil ettiği uluslararası petrol şirketlerinin ve bu konuda Rum tarafına destek veren ülkelerin yürüttüğü tüm süreçler ve faaliyetlerde Kıbrıs Türkleri’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını yok sayma yönündeki girişimlerin sahipleri bilmelidirler ki çabaları beyhudedir, uluslararası hukuka aykırıdır, bölgenin toplumsal ve politik gerçekliği ile derin bir çelişki içindedir.

Bu anlamda Devletimizin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye’nin ve KKTC’nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir. Devletimizin Doğu Akdeniz bölgesinde adalet ve hakkaniyet temelinde bir paylaşımının sağlanmasını esas alan ve bu çerçevede milletimizin hak ve menfaatlerini korumak hedefli olarak yürüttüğü her politik girişimi, aldığı her tedbiri, attığı her adımı sonuna kadar desteklediğimizi, her hal ve şartta bu ortak duruşumuzun kararlılıkla devam edeceğini aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bildiririz."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:31
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
  2. Avrupa Birliği (AB)
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