Türkiye’de aile alarm veriyor! TÜİK verileri son dakika bültenine damga vurdu!
Akit TV'nin "Son Dakika" bülteninde yayınlanan ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayandırılan rapora göre, Türkiye'de aile yapısı ciddi bir değişim geçiriyor. Evlilik oranları düşerken, boşanma oranları rekor seviyede arttı. Doğurganlık oranındaki tarihi düşüş ise nüfusun geleceğine dair tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.
TÜİK'in 2024 evlilik ve boşanma istatistiklerine göre, 2024 yılında 568 bin 395 çift evlendi. Ancak bu sayı, genel eğilimi yansıtmıyor. Rapora göre 2004-2023 dönemleri kıyaslandığında, genel evlilik oranında yaklaşık %10'luk bir düşüş yaşandı.
Dikkat çeken bir diğer veri ise evlilik yaşının gecikmesi oldu. Ortalama ilk evlilik yaşı erkeklerde 29,3'e, kadınlarda ise 26,7'ye yükseldi.
Evliliklerin Azalmasının Nedenleri: Videodaki analize göre, gençleri evlilikten uzaklaştıran faktörlerin başında ekonomik zorluklar geliyor:
- Yüksek enflasyon
- Konut maliyetleri
- İş güvencesizliği
TÜİK'in 2023 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na atıfta bulunulan haberde, 25-34 yaş grubunda gelir düşüşü yaşayanların oranının %30'a yaklaştığı belirtildi. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'nin 2024'te 1,32 trilyon dolar GSYİH'ye ulaştığı, ancak kişi başı gelirin 15.491 dolar seviyesinde kalmasının aile kurmayı zorlaştırdığı vurgulandı.