Türkiye’de aile alarm veriyor! TÜİK verileri son dakika bültenine damga vurdu!

TÜİK'in 2024 evlilik ve boşanma istatistiklerine göre, 2024 yılında 568 bin 395 çift evlendi. Ancak bu sayı, genel eğilimi yansıtmıyor. Rapora göre 2004-2023 dönemleri kıyaslandığında, genel evlilik oranında yaklaşık %10'luk bir düşüş yaşandı.

Dikkat çeken bir diğer veri ise evlilik yaşının gecikmesi oldu. Ortalama ilk evlilik yaşı erkeklerde 29,3'e, kadınlarda ise 26,7'ye yükseldi.

Evliliklerin Azalmasının Nedenleri: Videodaki analize göre, gençleri evlilikten uzaklaştıran faktörlerin başında ekonomik zorluklar geliyor:

Yüksek enflasyon

Konut maliyetleri

İş güvencesizliği

TÜİK'in 2023 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na atıfta bulunulan haberde, 25-34 yaş grubunda gelir düşüşü yaşayanların oranının %30'a yaklaştığı belirtildi. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'nin 2024'te 1,32 trilyon dolar GSYİH'ye ulaştığı, ancak kişi başı gelirin 15.491 dolar seviyesinde kalmasının aile kurmayı zorlaştırdığı vurgulandı.