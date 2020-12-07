Türkiye'de 7 Aralık koronavirüs tablosu! İşte can kaybı, vaka artışı ve test sayısı...

Son dakika edinilen koronavirüs tablosu verilerine göre Türkiye'de 7 Aralık'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 203 oldu. Son 24 saatte 32 bin 137 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Can kaybı 203 oldu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 420 oldu.

Son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.

Toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747'ye ulaştı. Hasta sayısı 545 bin 711, vefat sayısı 15 bin 103, ağır hasta sayısı 5 bin 836, aktif hasta sayısı 94 bin 338 oldu.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak." dedi.