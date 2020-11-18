  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'de 50 bin ton üretildi! Tamamına Çin talip oldu
Dünya

Türkiye'de 50 bin ton üretildi! Tamamına Çin talip oldu

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Türkiye'de ortalama 50 bin ton tavuk ayağı üretildiğini belirterek tamamına Çin'in talip olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:12:00 - 2020-11-18 18:18:46
Türkiye'de 50 bin ton üretildi! Tamamına Çin talip oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Çin pazarına doğrudan girmek için uzun yıllardır çalıştıklarını, buna ilişkin müjdenin geçen günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları sonucu Çin pazarının sektöre açıldığını belirten Girit, bu ülkeye ilk ihracatın Uşaklı bir firma tarafından yapıldığını bildirdi.

Girit, "İlk olarak tavuk ayağıyla Çin'e girdik. Bundan sonra hem ürün çeşidini hem de ihracatımızı artırmak istiyoruz. Çin'in çok önemli bir potansiyeli var" dedi. 

Çin, Türkiye'nin tavuk ayağı üretiminin tümüne talip

Türkiye'nin kanatlı eti üretiminde dünyada ilk 10'da yer aldığını dile getiren Girit, yılda ortalama 50 bin ton tavuk ayağı ihracatı yaptıklarını ifade etti.

Dünya genelinde üretilen tavuk ayağının yüzde 95'inin Çinliler tarafından tüketildiğine dikkati çeken Girit, "Aslında biz tavuk ayağını Çin'e gönderiyorduk ama başka ülkeler aracılığıyla. Sonunda kapı direkt olarak açıldı" diye konuştu.

İhracata başlayan firmayla Türkiye kanatlı eti sektörünün değerlendirileceğini belirten Girit, firmanın gönderdiği ürünün yaklaşık 4 hafta sonra Çin'e ulaşacağını söyledi.

Gönderilen ürüne tam not verileceğine inandığını ifade eden Girit, "Aslında zaten bizim ürünlerimizi yiyorlardı ama başka markalarla. O yüzden bir sıkıntı çıkmayacaktır. Çin, Türkiye'de üretilen yaklaşık 50 bin ton tavuk ayağının hepsine talip. Tavuk ayağıyla başlayan bu süreç sonunda diğer kanatlı ürünlerini de Çin'e göndereceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Girit; süt ve süt ürünleri sektörü için de Çin pazarında potansiyelin çok yüksek olduğunu, her iki sektör açısından da bu ülkede kalıcı olmak istediklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul’da ‘EKO’lojik felaket!
Gündem

İstanbul’da ‘EKO’lojik felaket!

Kameralar karşısında çevreci bir profil çizen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeşilin ve denizin başkenti niteliğindeki İstanbul’u çevre ..
Başkan Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı açıklamada, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi...
ABD'yi sarsan füze krizi! Hepsi doğrulandı, şoke edecek detaylar...
Dünya

ABD'yi sarsan füze krizi! Hepsi doğrulandı, şoke edecek detaylar...

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan bir savunma şirketi çalışanı, Çin'e önemli askeri teknoloji bilgisi iletmekten suçlu bulundu.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay