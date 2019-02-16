Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cenk Halil Bayaz, “Turizmimizi büyük ölçüde temiz denizlerimize borçlu olduğumuz gerçeğini dikkate almalı ve denizlerimizin korunmasına yönelik hazırlıkları yapmalıyız. Türkiye bu anlamda avantajlı konumda. 459 mavi bayraklı plaj sayısı ile 2018 yılındaİspanya ve Yunanistan’ın ardında dünya 3.’sü” dedi.

2019 yılı için rekor seviyelerde turist beklendiğini dile getiren Dr. Cenk Halil Bayaz, turizmin büyük ölçüde temiz denizlere borçlu olunduğu gerçeğinin dikkatte alınması gerektiğini söyleyerek, “Antalya deniz, kum, güneş ağırlıklı turizm destinasyonu ile ziyaret edilmekte olup 2019 yılı için rekor seviyelerde turist beklenmektedir. Dolayısıyla turizmimizi büyük ölçüde temiz denizlerimize borçlu olduğumuz gerçeğini dikkate almalı ve denizlerimizin korunmasına yönelik hazırlıkları yapmalıyız. Dünyada 49 ülkede yürütülen Mavi Bayrak Programında, ilk sıralarda İspanya, Yunanistan, Türkiye gibi turizmde de rakip olan Akdeniz ülkeleri yer almakta. Turistler için Mavi Bayrak tercih sebebi olmaktadır." dedi.

Türkiye’de 459 mavi bayraklı plaj

Mavi Bayrağın, tatil programı yapanların ve tur operatörlerinin aradığı, dünya çapındaen çok tanınan ve bilinen eko-etiket olduğunu söyleyen Bayaz, bu özelliği ile Türkiye’nin turizm sektöründe ve uluslararası turizm pazarında ayrı bir yeri olduğunu hatırlattı. Mavi bayrak sayısının artırılmasının Türkiye’yi daha güçlü kılacağını söyleyen Bayaz,Türkiye’nin bu anlamda avantajlı konumda olduğunu, 459 Plaj sayısı ile 2018 yılındaİspanya ve Yunanistan’ın ardında dünya 3.’sü olduğunu söyledi.

Antalya’da 200 mavi bayrak ile dünya birincisi

Antalya’nın kent olarak ayrı bir başarısı olduğunu, 200 plaj ile dünyada en çok mavi bayrağa sahip kent olmanın gururunu yaşadıklarının kaydeden Bayak, bu durumun Antalya’ya sayıyı korumak ve niteliğini arttırmak sorumluluğunu da verdiğini ifade etti. İlçe olarak da Manavgat’ın, 44 mavi bayrak ödüllü plaj üzerinde yer alan 86 mavi bayrak ödüllü işletme sayısı ile uzun yıllardır olduğu gibi 2018 yılında da Türkiye’deen çok mavi bayraklı tesis olduğu bilgisisini paylaşan TÜRÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cenk Halil Bayazşöyle devam etti: " Antalya’nın bu başarısını sadece Vakıf çalışmalarımız ile gerçekleştirmedik. Kültür ve Turizm, Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızın yanı sıra ilimizde Antalya Valiliği başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve kıyı belediyelerimizin çok büyük katkıları olmuştur. Turizm sektör temsilcilerinin ve turistik işletmelerin konuya hassasiyeti, tur operatörlerinin çevre konusundaki beklentileri, basının ve halkımızın duyarlılığı ile uzun yıllardır bu başarıyı elbirliği ile sürdürmekteyiz. Çünkü Mavi Bayrak sadece o plajın veya belediyenin değil, Antalya’mızın ve Ülkemizin bir ödülüdür. Mavi Bayrak siyaset üstü, ülkemizin turizm ve çevre çıkarlarının gözetildiği bir unsur olmaya devam edecektir. Mavi Bayrak ödülünün sürdürülebilirliği için bölgede altyapı sorunlarının olmaması büyük önem taşımaktadır. Yapılacak altyapı yatırımları Mavi Bayrak sayısı ile doğrudan orantılıdır. Kanalizasyon bağlantılarının yeterli olması, arıtma tesislerinin niteliği ve kapasitesinin uygun olması, derelerin ıslahı, havza bazında yapılacak kirletici risklerin araştırılması ve önlenmesi, kara ve deniz kaynaklı kaçak deşarjların önlenmesine yönelik çalışmalar, deniz araçlarından kaynaklanacak kirliliklerin tespiti, denetimi ve oluşan kirliliğin ortadan kaldırılabilmesine yönelik olarak personel ve ekipmanların güçlendirilmesi son derece önemlidir. Sezona bu kapsamda hazırlıklar yapılmalıdır”

Arıtma tesisleri ve dere rehabilitasyonlarımemnuniyet verici

Serik ve Kemer ilçelerinde merkezi arıtma tesislerinin rehabilitasyonu ve dere ıslah çalışmalarına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve bölgedeki turistik işletmelerinin maddi destekleri ile sezona hazırlık çalışmaları yapılmasını memnuniyet verici olarak değerlendiren Bayaz "“Yine Finike ve Demre’de ilk defa merkezi arıtma tesislerinin faaliyete geçecek olması ile mavi bayrak müracaatı alabilecek olmamız açısından olumlu bir gelişmedir. 2019 yılı mavi bayrak aday dosyaları, 15 Ocak’ta ulusal jüriye sunulmuştur. Buradan onay alan dosyalar da uluslararası jüriye gönderilmiştir. Mayıs ayında 2019 yılı için mavi bayrak ödülü alanların açıklanmasını bekliyoruz. Beklentimiz artış olması yönündedir ancak sayı artışından ziyade yapacağımız denetimlerde niteliğin arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması bizim için daha önemlidir. Bunun için de Vakfımızın yanı sıra ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.