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Türkiye’de 402 bin özel öğrenciye eğitim veriliyor

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amsterdam Otizm Akademisi’nin ortaklaşa düzenlediği Otizm Farkındalık Eğitimi Yalova’da başladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
Türkiye’de 402 bin özel öğrenciye eğitim veriliyor

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amsterdam Otizm Akademisi’nin ortaklaşa düzenlediği Otizm Farkındalık Eğitimi Yalova’da başladı. Eğitimin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Fikret Yılmaz, otizm ve down sendromlu 402 bin öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.


Yalova’da özel öğrencilere yönelik programa Vali Muammer Erol’un yanı sıra 170 öğretmen katıldı. Programın açılışında söz alan Amsterdam Otizm Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kütük, eğitimin amacı ve programı hakkında bilgiler aktardı. 8 gün sürecek eğitimde yerli ve yabancı bir çok akademisyenin uygulamalı ve teorik eğitimler vereceğini belirten Kütük, “Bu projeden büyük beklentilerimiz var. Gayemiz bu alanda görev yapan eğitimcilerimizin karşılaştığı sıkıntıların aşılması ve otizmli özel öğrencilere yeni bir bakış açısı kazandırıp çalışma stratejisi geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu alanda Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen interaktif eğitimin de sizlere yeni beceriler katacağına eminiz. Teorik eğitimlerimizi uygulamalı eğitimlerle de destekleyerek sizlerin bu alandaki gelişiminize katkı sunacağız” dedi.


“402 bin özel çocuğa hizmet veriyoruz”


Esenköy Hizmetiçi Eğitim Merkezi’ndeki dil ve konuşma zorluğu çeken öğrencilere yönelik eğitim programına katılmak üzere Yalova’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Fikret Yılmaz da, uygulama otelindeki programın açılışına katıldı. Yılmaz, “Ülkemiz özel eğitime ihtiyaç duyan yavrularımızla ilgili çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Ülkemizde otizmli sayısı da artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanlığı olarak hafif, otizm ve down sendromlu 402 bin öğrencimize hizmet veriyoruz. Bunu eğitimle aşıyoruz. Otizmi bile eğitimle yendik. Bence bu tip eğitimler sadece özel eğitimcilere değil, sınıf ve branş öğretmenlerine de verilmelidir. Bu sayede daha çok insana ulaşmış oluruz. Böylece ülkemiz açısından çok şeyi değiştirmiş olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.


8 gün sürecek eğitimi tamamlayan öğretmenler program sonrasında sertifika alacak.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
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