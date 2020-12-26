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Sağlık Türkiye'de 26 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı...
Sağlık

Türkiye'de 26 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 19:14:00 - 2020-12-26 19:18:01
Türkiye'de 26 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

26 Aralık koronavirüs tablosu

Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi.

Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 3002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor."

Ayrıntılar geliyor..

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