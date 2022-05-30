Türkiye'de 2023'ten önceki tek seçim! 6 parti aday çıkaracak
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyü, 2014 yılında nüfusunun azalması nedeniyle belde statüsünü kaybetti. Şimdi yeniden nüfusu yükselen köy, belde statüsüne kavuştu. 3 Temmuz'da yapılacak seçimler aynı zamanda 2023'ten önce Türkiye'de yapılacak tek seçim olma unvanını taşıyor. Seçim tarihine kısa bir süre kala başkanlık yarışı da hızlandı.
Türk siyasetinde bir yandan 2023 seçimleri için heyecan sürerken, diğer yandan muhalefetin göstereceği adayın kim olacağı merak ediliyor. Fakat Türkiye'de 2023'ten önce küçük bir beldede daha seçim heyecanı yaşayacak.
2014'te statülerini kaybettiler
Çankırı'nın Orta ilçesinde bağlı Dodurga köyü, 2014 yılında nüfusunun azalması nedeniyle belde statüsünden köy statüsüne düştü. O dönem AK Parti'den seçilen Ahmet Erdoğdu da son belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.
Yeniden belde statüsü kazandılar
Dodurgalılar, aradan geçen zamanda yeniden belde statüsü kazanmak için hukuki yollara başvurdu. Nüfuslarının yeterli olmasının ardından da İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla yeniden belde statüsüne eriştiler.
En güçlü aday mevcut muhtar
Medya Ankara'dan Erdem Yeşer'in haberine göre beldede 3 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde heyecan dorukta. Şu anda belediye başkanlığı için adı geçen en güçlü isim, köy muhtarı Hasan Hüseyin Kaşıkçı. Kaşıkçı, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı. Eski belediye başkanı Erdoğdu'nun da Kaşıkçı'yı desteklediği biliniyor.
2023'te öncesi tek seçim
Dodurga Belediyesi seçimleri, bir konuda daha önem taşıyor. Çünkü belediye seçimleri, Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerinden önce yapılacak tek seçim olma özelliğini taşıyor.
Yöre halkı, köylerinin yeniden belde statüsü kazandığı için çok mutlu olduklarını ifade ederken, yapılacak seçimleri heyecan içerisinde beklediklerini aktardı.
6 parti aday çıkaracak
Dodurga Belediye Başkanlığı için yarışacak partiler belli oldu. Adayları ise henüz net değil. Seçimlerde yarışacak olan AK Parti'ye MHP destek verecek, İYİ Parti de CHP'nin desteğiyle seçime girecek. Yeniden Refah, Adalet Partisi ve Türkiye Değişim Partileri de kendi adaylarıyla seçime katılacak.