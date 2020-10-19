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Gündem Türkiye'de 19 Ekim tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı
Gündem

Türkiye'de 19 Ekim tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de 19 Ekim tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre; son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin 958 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 19:21:00 - 2020-10-19 19:24:38
Türkiye'de 19 Ekim tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı

19 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre; Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin 958 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim."

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