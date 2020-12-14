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Sağlık Türkiye'de 14 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, test sayısı ve can kaybı...
Sağlık

Türkiye'de 14 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, test sayısı ve can kaybı...

Türkiye'nin 14 Aralık koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte Türkiye'de 229 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, 29 bin 617 yeni vaka oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:14:00 - 2020-12-14 21:21:28
Türkiye'de 14 Aralık koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, test sayısı ve can kaybı...

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 229 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 617 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

14 Aralık koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 229 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16 bin 646’e yükseldi. Toplamda 21 milyon 284 bin 5 test yapıldı. Bugün yapılan 204 bin 289 testten 29 bin 617 yeni vaka sayısı, 5 bin 64 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345 

Toplam vaka sayısının 1 milyon 866 bin 345 olduğu, bugün iyileşen 28 bin 164 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 631 bin 944’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 980 olduğu açıklandı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Can

Su vakalari gizleme olmasaydi ölü sayilara güvensizlik duymazdik.
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