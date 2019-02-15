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Türkiye’de 10 kadından 4’ü meme kanseri

Yenimahalle Belediyesi, Şentepe Semt Birimi’nde kadınlar için meme kanseri konusunda seminer düzenledi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:43
Türkiye’de 10 kadından 4’ü meme kanseri

Yenimahalle Belediyesi, Şentepe Semt Birimi’nde kadınlar için meme kanseri konusunda seminer düzenledi. Doç. Dr. Kadiriye Paçaçı tarafından verilen eğitimlerde dünyada her 8 kadından birinin, Türkiye’de ise 10 kadından 4’ünün meme kanseri olduğuna dikkat çekildi.


Şentepe Semt Birimi’nde kadınlar için en önemli hastalıkların başında gelen meme kanseri için seminer düzenlendi. Doç. Dr. Kadriye Paçacı, dünyada hayat boyunca her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığının altını çizerek, “Meme sağlığınızı korumak için geç kalmayın. Kendinize zaman ayırın, meme kanserini yenmek farkındalıkla başlar” dedi.


Eğitimde meme kanserinde yaş ve cinsiyet faktörüne göre hastalığın seyri, meme kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar ve erken teşhisin önemi ele alındı. Ayrıca kadınların kendi kendilerini muayene etmeleri için yapılması gerekenler anlatıldı. Meme kanserinin kolay tespit edilen bir kanser türü olduğu belirtilirken, erken teşhisin hayat kurtardığı ifade edildi.



Türkiye’de 10 kadından 4’ü meme kanseri


Dünyada her 8 kadından birinin meme kanseri olduğuna dikkat çeken Paçacı, Türkiye’de ise bu durumun her 10 kadından 4’üne kadar çıktığına vurgu yaptı. Oluşturulacak farkındalık sayesinde kadınların kendi kendisine yapacağı küçük muayeneler sayesinde hayatlarının kurtulabileceğini belirten Paçacı, “Bir kadının ömrü boyunca meme kanserine yakalanma riski yüzde 13 civarındadır. Meme kanseri bugün en kolay tespit edilen kanser türlerinden birisidir. Meme kanserinde en önemli durum kişinin kendi kontrolünü yapmasıdır” dedi.


Kadınların meme kanseriyle savaşmak için düzenli olarak kendilerini kontrol etmelerini isteyen Paçacı, “Her kadın 20 yaşından itibaren kendi kendini muayene etmelidir. Bu kontrolü 1 aylık periyotlar halinde yapması kişi için en önemli durumlardan birisidir. Bunun yanında 20-40 yaş arası kadınlarda 2 yılda en az bir kere doktor kontrolü yapılmalıdır. Bu yaş üzerinde yani 40 yaş üzerindeki kadınlar ise yılda bir kere doktora görünmelidir. 40 yaş üzerindeki kadınların her yıl ayrıca düzenli olarak mamografik kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir” diye konuştu.


Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Paçacı, “Memedeki ağrı, meme başında akıntı, memede büyüme, meme derisinde değişiklik gibi durumlar karşısında kadınlarımız duyarsız olmamalı, hemen bir hekime başvurmalıdır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Durum vahim. Her hastalığın musibeti çevre kirliliği ve pisliktir. Bitki ilaçlari ve yeraltı sularının temizliği tahlil edilmelidir.

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