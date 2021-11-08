Türkiye'de 10 ayda 2,4 milyon gayrimenkul satıldı

Türkiye genelinde, bu yılın ocak-ekim döneminde 2 milyon 410 bin 816 adet gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, eylül ayında 316 bin 818, ekimde ise 291 bin 853 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. En çok işlem yapılan iller arasında, İstanbul 306 bin 582 satışla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 166 bin 392 ile Ankara, 115 bin 689 ile İzmir, 89 bin 605 ile Antalya, 85 bin 854 ile Konya, 83 bin 759 ile Bursa takip etti.