Türkiye ziyareti büyük ses getirdi: Başbakan söz verdi

Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet, "Kristersson, Türkiye ile bir dostluk grubu kurarak ilişkileri güçlendirmek istiyor" başlıklı haberinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Kristersson, İsveç ve Türkiye parlamentoları arası bir dostluk grubu kurmak istediğini söyledi. Kristterson ayrıca İsveç'in hiçbir terör örgütüyle diyaloğa girmeyeceği yönünde söz verdi" ifadelerini kullandı.

Dagens Nyheter gazetesinde "Erdoğan, bir sonraki toplantıda daha olumlu bir tablo bekliyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Kristersson'un Erdoğan'a, teröristlerle daha sıkı mücadele sözü verdiğine işaret edildi.

Haberde, Erdoğan'ın bir sonraki toplantıda sonuç odaklı eylemler görmek istediğine yönelik ifadeleri de yer aldı.

Expressen gazetesi, "Kristersson, Ankara'da Erdoğan ile görüştü" başlığını kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek günlerde İsveç'ten daha fazla hareket görmek istediğini kaydetti.

Haberde, Kristersson'un görüşmeyi verimli olarak nitelendirdiği ve Türkiye, Finlandiya, İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın taahhütlerini yerine getireceklerini söylediği belirtildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'de, haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için önemli adımlar attığını ancak daha net sinyallere ihtiyaç duyulduğunu vurguladığını aktardı.

Svenska Danbladet gazetesi de ay sonunda İsveç Başbakanı Kristersson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'te görüşeceklerini iddia etti.