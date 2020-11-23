Türkiye Ziraat Kupası 4. tur maçları ne zaman saat kaçta?
Türkiye Ziraat Kupası 4. tur bu haftanın maçları. Türkiye Ziraat Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur karşılaşmaları başlıyor. Futbolseverler Türkiye Ziraat Kupası maçlarını yakından takip ediyor. Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor maçıyla start alacak olan Türkiye Ziraat Kupası 4. tur maçları ne zaman oynanacak? İşte Türkiye Ziraat Kupası 4. tur maç saatleri.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları 24 Kasım Salı günü saat 13:00’da oynanacak Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor maçıyla başlayacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turun programı şöyle:
Türkiye Ziraat Kupası 4. tur maçları 24 Kasım Salı hangi maçlar var?
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor (Eryaman)
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor (Osmanlı)
14.30 Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)
15.00 Yukatel Denizlispor-Turgutluspor (Denizli Atatürk)
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Vefa)
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor (Ülker)
Türkiye Ziraat Kupası 4. tur maçları 25 Kasım Çarşamba hangi maçlar var?
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.30 Altınordu-Çorum FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Eskişehir)
15.00 Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor (Antakya Atatürk)
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor (Kalyon)
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Antalya)
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor (Çaykur Didi)
Türkiye Ziraat Kupası 4. tur maçları 26 Kasım Perşembe hangi maçlar var?
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.00 Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.00 Göztepe-Kırklarelispor (Gürsel Aksel)