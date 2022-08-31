Türkiye zam yaptı! Ruslar 'flaş kodu' ile duyurdu... Bu haber hiç hoşlarına gitmedi

Türkiye, Montrö Sözleşmesi’nin tanıdığı haklar doğrultusunda Boğazlar’dan geçiş ücretini beş kat artırdı. Yeni geçiş ücreti, tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi.



1936’da imzalanan Montrö Anlaşması’na göre Türkiye, İstanbul Boğazı’ndan geçen ve Çanakkale Boğazı’na girip çıkan gemilerden fener, tahlisiye ve sağlık rüsumu ücreti talep etme hakkını elinde bulunduruyor.



O dönem hesaplama altın/frank olarak Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ortak para birimi ‘Germinal Frank’ üzerinden yapılmıştı.



1983’te Türkiye, geçiş için Frank para birim üzerinden belirlenen bedelde yüzde 75 indirim uygulayarak 1 Frank’ı 0,80 dolar olarak sabitlemişti.



Ama geçen zamanda bu tutar dünyada artan enflasyon ve altın değeri karşısında eridi.



Sabah’ın haberine göre frank bedeli beş kat artırılarak net tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi. 7 Ekim 2022’de düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte şu anda Boğazlar’dan elde edilen fener, tahlisiye ve sağlık rüsumu ücretleri 5 kat artırılarak 200 milyon dolar seviyesinde gelir seviyesine ulaşılabilir.

Ruslar 'flaş kodu' ile duyurdu

Türkrus'ta yer alan habere göre, gelişme Rusya'da geniş yankı buldu. Haber siteleri bu gelişmeyi "flaş haberler" arasında duyurdu.

Son dönemde Batı'nın yaptırımları sonrası birçok ürünü Türkiye'den satın alan Moskova, Boğazlardaki geçiş ücretinin beş kat artmasından memnun olmadı.

Fakat eli mahkum olan Rus hükümeti ve şirketlerinin buna razı olacağı belirtildi.