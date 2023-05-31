Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı enerji ve Erdoğan’ın duruşudur

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımızın kararlı ve ilkeli duruşu sayesinde etkin bir dış politika ve Türk birliği için enerji çok önemli bir anahtardır. Bu anahtarı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkili ve güçlü bir lider olarak kullanabilir. Türkiye’de son yıllarda ortaya konulan istikrarlı güçlü lider profili, Türkiye’nin her alanda hızlı kararlar alabilmesine, bununla birlikte etkin ve kararlı duruş sergilemesine fırsat tanıyor. Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanımız yerine bir koalisyon iktidarda olsa Doğu Akdeniz’de çoktan geri adım atmıştık. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında enerji çok önemli bir kaldıraç olacak” dedi.

“Yeni keşifler enerjide dışa bağımlığılımızı azaltacak”

“Türkiye Karadeniz’deki keşfiyle 100 yıldır beklediği petrol ve doğalgaz alanında beklediği sinerjiyi yakalamıştır” vurgusunu yapan Akyener, “Bu sinerji sayesinde artık yeni arama bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Arama, üretim hedeflerini belli bir noktaya ulaştırdıktan sonra da inşallah bu alanda elde ettiği sinerjiyle medeniyet arenasında çok etkin politikalar sürdürecektir. Türkiye’nin cari açığında en büyük etken enerji. İç Anadolu Bölgesi’nde önemli petrol ve doğalgaz rezervleri olduğunu düşünüyoruz. Aramak lazım, çalışmak lazım. Şimdi Türkiye bütçe ayırıp arayabiliyor. Bu çok önemli. Aradıkça da buluyoruz. Türkiye elde ettiği bu sinerjiyle önce kendi bölgelerindeki arama ve üretim faaliyetlerini hızlandıracak. Ardından milli petrol endüstrisi geliştikçe, ülkemiz uluslararası alanda çok daha etkin adımlar atabilecektir” ifadelerini kullandı.

“Enerji çok önemli bir kaldıraç olacak”

TESPAM Başkanı Akyener şöyle devam etti: “Türkiye’nin medeniyet coğrafyasının anahtarı hâlâ petrol ve doğalgazdır. Petrol ve doğalgaz alanında güçlü teknolojiye ve kuruluşlara sahip olmak demek, medeniyet coğrafyasında ekonomiden istihbarata, ticaretten yeni yatırımlara kadar her alanda var olmak demektir. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında enerji çok önemli bir kaldıraç olacak. Enerjiyi sadece Türkiye’nin enerjide bağımsızlığı ve arz güvenliği olarak değil, bir doğalgaz merkezi olma rolüyle değil. Bunların çok daha ötesinde Türkiye’nin hem dış politikaları yönlendirebildiği hem de medeniyet coğrafyasında çok daha etkin olduğu bir anahtar olarak düşünüyoruz. Türkiye enerji politikaları sayesinde Türk dünyasıyla olan ilişkilerini daha iyi bir zemine oturtabilir. Çin ile olan ilişkilerini Türk dünyası sayesinde daha farklı bir zemine oturtabilir. Ülkemiz Doğu Akdeniz konusunda çok farklı kazanımlar elde edebilir. İsrail ile enerji alanında kendi belirlediği kurallarla çok farklı entegrasyon sürecine girip, oradaki ilişkileri Yunanistan’a, Fransa gibi batılı ülkelere karşı koz olarak kullanabilir. Türkiye’nin eline enerji alanında çok farklı kozlar geçmiştir. Türk dış politikasının Kıbrıs, Doğu Akdeniz, İsrail, Irak, Suriye, Arap dünyası ve Türk dünyası merkezli politikasının anahtarı enerji olabilir. Aynı zamanda bu anahtarı kullanarak, Avrupa, Amerika ve Çin aynı potada istediğimiz noktaya çekilebilir.”

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