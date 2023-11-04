“Türkiye Yüzyılını Yükseltecek Olan Gençlerdir”

Girişimcilik ekosistemine değer katması amacıyla, girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin yatırımcılarla bir araya getirilerek ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilen Girişimci İş adamları Vakfının (GİV) Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Konya'da 418 proje ile görücüye çıktı.

"Ülkemizi kalkındıracak başarılı gençler yetişmesini istiyoruz"

Girişimci İş Adamları Vakfı Yönetim Kurulu ve Prekast Beton Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Talha Enis, “Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek. Burada genç girişimci ve yatırımcıyı bir araya getiriyoruz. Bu kültürün yayılmasını sağlamak ve girişimciliği gençler arasında kariyer planlamasında öncelik haline getirmek hedeflerimiz arasında bulunuyor.

“Aydınlık Çağları Beraber Yazacağız”

Talha Enis, “Yeni Türkiye Yüzyılını Gençlerimizle birlikte gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Gençlerin gücü ve enerjisi kendilerinde olduğu müddetçe üstesinden gecelemeyecekleri bir konu yok. Bugün ülkemizde üretimden istihdama her alanda ölçek öylesine büyümüştür ki rakamlar ve örnekler yetersiz kalmaktadır. İHA’dan SİHA’ya birçok alanda başarılar gördük. Gençlerimizin gayret ve çabalılarına şahit oluyoruz. Aydınlık çağları, başarıları beraber yazacağız.” açıklamasında bulundu.



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“Gençlerimizi Tebrik Ediyorum”

Gençlerle bir arada olmaktan her zaman mutlu olduğunu, onların görüş ve düşüncelerini önemsediğini dile getiren M. Talha Enis, GİV Buluşmalarında proje sahibi gençlere fikir maratonun verimli geçeceğine inandığını söyledi. “Genç kardeşlerimiz Türkiye'nin geleceği, ülkenin ve coğrafyanın gelişimi için çok güzel eserlere, girişimlere katkı sağlayacaklar. Daha da güzel işlere imza atmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.