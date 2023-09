“Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu” New York’da Gerçekleştirildi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi liderliğinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları”nın bir diğeri 25 Eylül’de New York’ta gerçekleştirildi. ‘Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız’ temasıyla gerçekleşen resepsiyon, iki ülkeden iş insanları ve bürokratları bir araya getirdi. ABD’de 14 Eylül’de Vaşington’daki organizasyonla başlayan resepsiyonların ikincisi New York’ta da büyük ilgiyle karşılandı. New York’ta gerçekleşen resepsiyonda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım süreçleri ve yatırım fırsatları ele alındı.

‘Global Türkler’in lansmanı yapıldı

T. C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ABD programı kapsamında AmCham ile önemli bir lansman da gerçekleştirdi. Küresel ölçekte kendini kanıtlamış 60 ülkedeki 1000 Türk'ün yetenek haritasının ortaya konduğu ‘Global Turks par Excellence’ projesinin uluslararası tanıtım toplantısı AmCham New York Forumu kapsamında gerçekleştirildi. New York’da gerçekleştirilen resepsiyona T.C. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve T. C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat’ın yanı sıra iki ülkeden de iş insanları ve bürokratlar katılım gösterdi.



“Türkiye ekonomisi maruz kaldığı tüm risk unsurlarına rağmen istikrarlı büyümesini sürdürerek dirençli bir altyapıya sahip olduğunu kanıtladı”

Resepsiyonda konuşan T.C. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgını ve doğal afetler başta olmak üzere maruz kaldığı tüm risk unsurlarına rağmen istikrarlı büyümesini sürdürerek dirençli bir altyapıya sahip olduğunu kanıtladığını, bunun yanı sıra jeostratejik konumu, ulaşım altyapısı, donanımlı ve vasıflı iş gücü sayesinde küresel şirketler için güçlü bir ortak olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Türkevi çatısı altında düzenlenen bu etkinlikle birlikte Türk ve ABD’li yatırımcılar için yeni işbirliği imkanlarının ve ortaklıkların doğmasını temenni ettiğini, iş insanları ve bürokratlar arasında sağlanan etkileşimin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için önemli bir fırsatlar doğurduğunu kaydetti.

“Türkiye ABDli yatırımcılar başta olmak üzere uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ise şunları söyledi: “Türkiye ve ABD, ticari ilişkileri uzun bir geçmişe dayanan ve son yıllarda da çok daha güçlü bir ekonomik ve ticari ortaklığa dönüşen ilişkilere sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı marjında gerçekleştirdiği görüşmelerinde ABD’li yatırımcılara vurguladığı gibi dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomi olan Türkiye; siyasi istikrarı, yetenekli ve rekabetçi yetenek havuzu, stratejik konumuyla, küresel pazarlara erişim imkanı ve modern lojistik altyapısıyla beraber ABDli yatırımcılar başta olmak üzere uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor.



Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki heyetle oldukça hareketli bir haftayı geride bırakırken katıldığımız programlarda yatırımcıların ilgisine yakından şahit olduk. Bu vesileyle geçen hafta Vaşington’da gerçekleştirdiğimiz Türkiye Yatırım Yüzyılı resepsiyonumuzun devamı olarak bugün de ABD’nin iş ve finans merkezi olan New York şehrinde Türkevi’nde bir araya gelmiş bulunuyoruz.



Bugüne kadar ülkemize 14 Milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yapmış olan 2.000’den fazla ABD’li şirket ülkemizi bölgesel bir üretim, ihracat, lojistik, yönetim ve Ar-Ge merkezi olarak kullanmaktadır ve küresel tedarik zincirlerinin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye Yüzyılı’na girerken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürülebilir büyüme hedefleriyle “Türkiye sizin dayanıklı ortağınız!” sloganımızı hatırlatarak ülkemizde yatırıma davet ediyoruz.”