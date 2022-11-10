Türkiye Yüzyılı vizyonu Türk asrının ayak sesi

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Azerbaycan İçtimai Siyasi Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) Başkanı Samir Adıgüzelli, savaş gazisi İbrahim Cabbarov ile birlikte Akit Gazetesi Ankara Bürosunu ziyaret ederek gazetemizin 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan’a verdiği destek için şükranlarını sundu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Samir Adıgüzelli, “Türkiye son yıllarda Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük bir gelişim göstermiştir. Savunma sanayisindeki atılımlar, diğer teknolojik ürünlerde elde edilen başarılar dünyanın dikkatini çekmektedir. Artık Türkiye ileri teknoloji savunma sanayi ürünleri, ileri teknolojik ürünler geliştirip satan bir ülkedir. Bütün dünya Türkiye’nin gerçekleştirdiği büyük gelişimi gıpta ile seyretmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı, aslında Türk Yüzyılının da ayak sesleridir. Türkiye ve Azerbaycan uzun yıllardır Türk birliği için mücadele veriyorlar. Şimdi Orta Asya Türk cumhuriyetleri de Türk birliği yolunda azimli ve kararlılar. Türkiye’nin liderliğinde Türk dünyasının birliği yolunda atılan adımların hızlanacağını görüyoruz” dedi.