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Medya "Türkiye, Yunanistan'ı dümdüz eder" deyip açıkladı! Bu yaptıkları, açık bir savaş sebebi
Medya

"Türkiye, Yunanistan'ı dümdüz eder" deyip açıkladı! Bu yaptıkları, açık bir savaş sebebi

Mart ayında Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkaracağının söylendiğini belirten Mehmet Barlas, "Bilindiği gibi bu durum, Türkiye için net bir savaş sebebi. Öyle bir gelişme olduğunda bütün dünya biliyor ki Türkiye bedeline bakmadan bu savaşa girer. Böyle bir savaşta Türkiye, Yunanistan'ı dümdüz eder. Adalar dahil birçok yeri de geri alır" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 11:39:00 -
"Türkiye, Yunanistan'ı dümdüz eder" deyip açıkladı! Bu yaptıkları, açık bir savaş sebebi

Mart ayında Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkaracağının söylendiğini belirten Mehmet Barlas, "Bilindiği gibi bu durum, Türkiye için net bir savaş sebebi. Öyle bir gelişme olduğunda bütün dünya biliyor ki Türkiye bedeline bakmadan bu savaşa girer. Böyle bir savaşta Türkiye, Yunanistan'ı dümdüz eder. Adalar dahil birçok yeri de geri alır" dedi. 

Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Avrupa Birliği'ne başvurarak Türkiye'den balık satın alınmasının yasaklanmasını istedi. Dendias'a göre Türk balıkçılar, Yunan karasularını ihlal ediyorlar, Yunan savaş gemilerinin Türk balıkçılarına müdahalesi de zaman zaman gerginliğe sebep oluyor.

Diğer yandan ise Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışı ile Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçaklarının satışının onaylaması yönünde talepte bulunan Beyaz Saray yönetimi, Yunanistan'a yaranamadı. Bu haber bütün Yunan medyasının başköşesindeydi.

CNN Yunanistan, Yunan taraftarı ABD'li senatör Menendez'in "Türkiye'ye F-16 satışını engelleme" sözü verdiğini belirttiği haberinde, senatörün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iftiralarını dile getirmekten de geri kalmadı. Ayrıca mart ayında Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkaracağı da söyleniyor.

ADALARI DA ALIRIZ

Bilindiği gibi bu durum, Türkiye için net bir savaş sebebi. Öyle bir gelişme olduğunda bütün dünya biliyor ki Türkiye bedeline bakmadan bu savaşa girer. Böyle bir savaşta Türkiye, Yunanistan'ı dümdüz eder. Adalar dahil birçok yeri de geri alır. Ama tabii ki bunun bedeli de olur, çok zaman ve enerji kaybederiz.

Amerika da bunu biliyor. Zaten Yunanistan belası başımıza PKK ve FETÖ'nün inişe geçmesiyle başladı. PKK, Türkiye sınırları içinde temizlendi ve etkinliği bitirildi. FETÖ temizliği zaten yıllardır sürüyor ve artık FETÖ, Türkiye'de büyük operasyon yapamayacak hâle geldi. Durum böyle olunca Türkiye kontrollerinden çıktı.

AMERİKAN TETİKÇİSİ

Her ne kadar bu iki terör örgütünün siyasetimizdeki mevcut etkileri masanın görünmez ayakları olarak devam ediyorsa da 6'lı masanın çuvallaması ve birbirine düşmesiyle birlikte bunların kurucu babası olan Biden yönetimi, Türkiye'ye savaşacağı yeni bir cephe açma kararı aldı.

Yani anlayacağınız Yunanistan, PKK'nın hallicesidir. Devletleşmeyi becermiş bir "Amerikan tetikçisi"dir. Bu sıralar bu kadar azgınlaşmasının ve havlamasının sebebi, Amerika'daki sahiplerinin verdiği talimatlardır. Ayrıca bu durum Yunan halkının da hiç hoşuna gitmiyor. Aynı Kürtlerle olduğu gibi Türkler, Yunanlılarla da dosttur. Toplumlar arasında hiçbir sorun yoktur.

Duran Kalkan veya Cemil Bayık neyse Miçotakis de odur. Türkiye'nin suçu da Rusya ile savaşmamaktır."

 

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Yorumlar

Göksen Merey

dümdüz etsek ne olacak elimizde tutabilirmiyiz sanki.

adnan bayraktar

kimsegündeme getirmiyor o adalar zaten bizim di geri istiyoruz
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