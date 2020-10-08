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Gündem Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme
Gündem

Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü. Görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:32:00 -
Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme

Doğu Akdeniz'deki Türkiye - Yunanistan gerilimi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

A Haber'in aktardığına göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bir görüşme gerçekleştirdi.

İki isim bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimi ele aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias ile yakın dostluğuna rağmen, mevkidaşının ülkesindeki baskıdan dolayı görüşme gerçekleştirmediğini söylemişti.

Yunanistan, askeri teknik görüşmelerin dışında masaya oturmaktan geri duruyordu. Son zamanlarda diplomasi açıklamaları yapan Yunanistan ile sıcak temas sağlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de asla geri adım atılmayacağını, kararlı duruşun süreceğini ifade etmişti.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Amman cok sıcak elimiz yandı. Netce yok sadece görüşme olmuş.
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Memo

Karşılıklı blöflerle bu iş herzaman olduğu gibi sonsuza doğru çözulmeden gider.
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