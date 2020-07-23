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Türkiye Yunan'ın ayarlarını fena bozdu! Böyle duyurdular: Yalan haberlerle savaş hazırlığında bir ülke görüntüsü veriyoruz

Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'ın ayarlarını fena bozdu. Yunanistan'ın Alithia gazetesi, yalan haberlerle savaş hazırlığında bir ülke görüntüsü verdiklerini yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:47:00 - 2020-07-23 11:48:34
Türkiye Yunan'ın ayarlarını fena bozdu! Böyle duyurdular: Yalan haberlerle savaş hazırlığında bir ülke görüntüsü veriyoruz

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için "Navtex" (deniz duyurusu) ilanı ardından Yunanistan'da yalan haberler yayılmaya başlandı.

Konuya dikkat çeken Alithia gazetesi, "Yunan tarafından, hiçbir şekilde panik yaratılmaması, sosyal medyada halkta endişe yaratacak yalan haberler yayılmaması gerektiği" vurgusu yaptı.

Haberde, "Turizmin sıfırın altında seyrettiği yeni koronavirüs döneminde, savaş hazırlığında bir ülke görüntüsü yanlış mesaj verir" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

gerçekleri duy anla bil

bu yunanlılar kendi akıllarıyla hiç hareket etmezler gaza iyi gelirler.bulunduğun coğrafyada sana gaz veren ülkelr yok.otur türkiye ile konusun anlaşın olmaz avrupanın şımarık cocuğu güya her istediğini yapacak güya
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Yüksel

Demekki içinde aptal olmayanlarda var.B unlar sadece ülkelerini küçük duşuruyorlar.yalvara yakara savaş narasi atimaz.
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