Türkiye yeniden IMO konsey üyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) ihtisas kuruluşu olan ve dünya denizciliğinin standartlarını belirleyen IMO'nun 34. Genel Kurulu seçimlerinin 28 Kasım'da Londra'da yapıldığını aktardı.

Türkiye'nin 1999 yılından itibaren örgütün yürütme organını teşkil eden IMO Konseyine seçildiğine işaret eden Uraoğlu, "Uluslararası toplumun güvenini kazanan ülkemiz, 139 ülkenin desteği ile IMO Konsey üyeliğine üst üste 14. kez seçildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, seçimlerin başarıyla sonuçlanması için Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de yoğun çaba sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"139 ülkeden aldığımız bu desteğin arkasında, denizcilik alanında uluslararası düzenlemelere uygun olarak benimsenen başarılı politikalar ve atılan somut adımların yanı sıra IMO'nun çalışmalarındaki etkin varlığımız ve ülke görünürlüğümüz de yer almaktadır. Ülkemiz, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO'nun çalışmalarına ve hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) konsey üyeliğine yeniden seçilmesine dair, "Bugün elde edilen sonuç Türkiye'nin, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, uluslararası deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri dahil denizcilik alanındaki kapasite ve birikimi sayesinde IMO nezdinde sahip olduğu etkin ve güvenilir konumunu bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı işbirliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Türkiye'nin IMO seçimlerinde konsey üyeliğine yeniden seçilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, IMO'nun Londra’da düzenlenen 34. Genel Kurul toplantısı çerçevesindeki seçimler neticesinde IMO konsey üyeliğine yeniden seçildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından bu yana, kesintisiz biçimde IMO Konseyi'nde temsil edilmeyi başarmıştır. Bugün elde edilen sonuç Türkiye'nin, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, uluslararası deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri dahil denizcilik alanındaki kapasite ve birikimi sayesinde IMO nezdinde sahip olduğu etkin ve güvenilir konumunu bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı işbirliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir."