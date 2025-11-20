Gençlerbirliği’nde İmza skandalı: 2 Ay önce istifa eden yönetici üzerinden seçim ve atama kararı!

Gençlerbirliği’nde gündeme bomba gibi düşen bir imza skandalı ortaya çıktı. Yaklaşık iki ay önce yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Adem Becerikli’nin imzasının, olağanüstü genel kurul kararı alınırken kullanıldığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Adem Becerikli 26 Eylül’de noter huzurunda resmi olarak istifa etti ve bu istifa dilekçesini kulübe gönderdi. Buna rağmen yönetim kurulunun, olağanüstü genel kurula götürmek için gerekli çoğunluğu sağlayamayınca, Becerikli’yi hâlâ yönetim kurulu üyesiymiş gibi göstererek imza attırdığı ileri sürüldü. İddiaya göre Becerikli, yönetimde olmamasına rağmen "13’üncü kişi" olarak karar metnine imza atmış gibi kayda geçirildi.

ATAMA KARARLARI DA AYNI İMZAYLA

Genel kurul kararı alınan toplantı da 2 de atama yapılıdı. Başkent ekibinde başkan vekilliğine İsmail Geliç'in yerine Mehmet Selvi, başkan yardımcılığına ise Erhan Kızılmeşe'nin yerine Mücahit Şentürk getirildiği karar defterinde yer aldı. Ancak atama kararının da 2 ay önce istifa eden Adem Becerikli’nin imzası kullanılarak alındığı ortaya çıktı.

Gençlerbirliği’nin resmî hesaplarından yapılan duyuruda,

“Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 13 Kasım 2025 tarihinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’mizde yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı almış bulunmaktadır.” İfadelerine yer verilmişti.

Buna göre olağanüstü genel kurulda yeni yönetim, çoğunluk sağlanırsa 29 Kasım’da, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 6 Aralık’ta belirlenecek.

Skandal niteliğindeki imza iddiaları, kulüp camiasında büyük tartışma yaratırken, gözler yönetimin bu konuda nasıl bir açıklama yapacağına çevrildi.





