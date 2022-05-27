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Gündem Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! 33 adrese baskın
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! 33 adrese baskın

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde 'gaybubet evi' diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 08:35:00 -
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! 33 adrese baskın

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde 'gaybubet evi' diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi.

31 şüphelinin yakalanması için 33 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.

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