Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı! 33 adrese baskın
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde 'gaybubet evi' diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde 'gaybubet evi' diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi.
31 şüphelinin yakalanması için 33 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.