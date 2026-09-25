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Gündem Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Silah bırakıldığı teyit edilmeden yasa uygulanamaz
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Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Silah bırakıldığı teyit edilmeden yasa uygulanamaz

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Silah bırakıldığı teyit edilmeden yasa uygulanamaz

Ankara’da “28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis açılır açılmaz izleme komisyonu kurulacağını söyledi. Kurtulmuş “Silah bırakıldığı teyit edilmeden yasa uygulanmaz. Terörden arınmış Türkiye'yi hep beraber göreceğiz” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Terörsüz Türkiye yolunun inşa edilmesidir. Terörden tamamen kurtulmuş bir Türkiye'yi göreceğiz. Terörsüz Türkiye temenni değildir yavaş yavaş ete kemiğe bürünüyor. Terörsüz Türkiye sahaya yansıyor. Irak ve Suriye'deki gelişmeler bunun kanıtıdır.

Meclisin açılmasıyla izleme komisyonu hızlı şekilde kurulacak, sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.

MECLİS’E 3 SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Meclis'e 3 tane sorumluluk düşüyor. Konunun takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, Hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve ihtiyaç halinde yeni düzenlemelerin yapılması gerçekleşmesidir.

Büyük bir titizlikle çalışıldı. Bu yasa büyük bir destekle gerçekleştirildi. Örgütün fesih ve silahsızlanma sürecinin ilan edilmesi ile birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Birinci sigorta budur. 

Millet adına bu süreçleri takip edecek TBMM bünyesinde oluşturulacak İzleme Komisyonu. Sürecin garantisi olacak. 

Soru önergelerinin 627'si cevaplandırılmıştır. Milletvekillerimizi sorularının vaktinde cevaplanmasını öneriyoruz. 

TBMM, Filistin ve Gazze meselesini tespit etmek ve ilan etmek açısından en etkili parlamentosudur. 

Ayrıntılar geliyor... 

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