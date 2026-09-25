‘Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü’ Pakistanlı Muhammed’e

2000 yılından bu yana spor ve sağlıklı yaşam alanında aktif çalışmalar yürüten Muhammad Naeem, Pakistan genelinde devlet okulları ve özel okulların yanı sıra kolej ve üniversitelerde ücretsiz eğitimler ve fiziksel aktivite çalışmaları gerçekleştirdi.

ÜCRETSİZ AKTİVİTELERLE İNSANLIĞIN EMRİNDE

Farklı yaş gruplarından çok sayıda kişiye ulaşan Naeem, çalışmalarını toplumda fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla sürdürüyor. Muhammad Naeem, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite konusundaki çalışmalarını televizyon aracılığıyla da geniş kitlelere taşıdı. 2004 yılından bu yana Pakistan’daki çeşitli ulusal televizyon kanallarında programlar gerçekleştiren Naeem, bu programlar aracılığıyla geniş kitlelere ulaşarak spor ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalığın geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Toplumun farklı kesimlerinin ücretsiz olarak fiziksel aktiviteye erişebilmesine önem veren Naeem, 2015 yılında Pakistan’daki parklarda ücretsiz çalışmalar düzenlemeye başladı. Günümüzde de devam eden bu girişim kapsamında ülkenin farklı bölgelerindeki parklara giderek spor etkinlikleri gerçekleştiren Naeem, çalışmalarının masraflarını kendi imkânlarıyla karşılıyor. Bu faaliyetlerle spor ve sağlıklı yaşam çalışmalarının daha geniş toplumsal kesimlere ulaştırılmasını amaçlıyor.

MuhammadNaeem 2019 yılında Pakistan Ulusal Spor Federasyonu’nu kurdu. Şu anda federasyon çatısı altında, sporu Pakistan genelinde yaygınlaştırmak amacıyla ülke çapında programlar düzenliyor.

Naeem’in 2000 yılından bu yana spor ve sağlıklı yaşam alanında yürüttüğü uzun soluklu çalışmaları, bu çalışmalar kapsamında okullardan üniversitelere kadar farklı eğitim kurumlarında gerçekleştirdiği ücretsiz faaliyetleri, ulusal televizyon kanalları aracılığıyla geniş kitlelere ulaşması, Pakistan’daki parklarda kendi imkânlarıyla sürdürdüğü ücretsiz çalışmalar ve bu faaliyetleri ülke genelinde yaygınlaştırmaya yönelik girişimleri, “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”ne layık görülmesindeki temel bileşenler oldu.

Ödülün Pakistan’da takdim edilmesiyle birlikte, “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü” İtalya, Fransa, Belarus ve Fildişi Sahili’nin ardından şimdi de Pakistan’da verilmiş oldu. Böylece ödülün sağlık ve barış alanlarında farklı ülkelerde gerçekleştirilen çalışmaları destekleyen uluslararası kapsamı Asya kıtasına da ulaştı.

SAĞLIKLI YAŞAM VAKFI SAĞLIKLI VE BARIŞÇIL BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Sağlıklı Yaşam Vakfı, bireylerin ve toplumun daha sağlıklı, mutlu ve barış içinde yaşayabileceği bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam anlayışının toplumun farklı kesimlerinde yaygınlaştırılmasına yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor.

Kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak, bu alanlarda araştırmalar yürütmek, sağlıklı yaşam ve spor programları oluşturmak ve köy projeleri geliştirerek hayata geçirmek Vakfın temel çalışma alanları arasında bulunuyor.

Vakfın çalışmaları aynı zamanda çevre bilincinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması hedeflerini de kapsıyor.

Bu doğrultuda Vakfın temel projelerinden birini, her insanın sağlıklı bir yaşamı hak ettiği anlayışıyla öne çıkan “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projeleri oluşturuyor.

AKİF MANAF SAĞLIK VE BARIŞ ÖDÜLÜ FARKLI ÜLKELERE ULAŞIYOR

“Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”nün farklı ülkelerde sağlık ve barış alanlarında çalışmalar gerçekleştiren kişi, kurum ve kuruluşlara takdim edilmesiyle birlikte, ödül programının uluslararası kapsamı da giderek genişliyor. Sağlıklı Yaşam Vakfı, önümüzdeki dönemde ödül programını farklı ülkelerde sürdürmeyi hedefliyor. Edinilen bilgilere göre, sağlık ve barış alanlarında topluma ve insanlığa değer katan kişi, kurum ve kuruluşların “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü” ile buluşturulmasına devam edilecek.