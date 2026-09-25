Tahılda hesapta olmayan haber! Dünya bu yıl cepten yiyecek

BUĞDAY ÜRETİMİNDE 25 MİLYON TONLUK AZALIŞ: Rapora göre, küresel buğday üretiminin ise geçen döneme göre 25 milyon ton azalışla 2026/27 sezonunda 820 milyon tone gerilemesi bekleniyor. Geçen sezonun rekorunun ardından en yüksek ikinci seviyeye ulaşan tahıl üretimine rağmen, Karadeniz bölgesindeki ihracat aksamaları nedeniyle küresel buğday ticareti ve sevkiyatları yavaş seyrediyor. Arzın daralması ve fiyatların yükselmesi nedeniyle küresel tüketimin sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Dünya hububat tüketiminin rekor olan geçen yıla göre sadece 4 milyon ton düşüşle 2 milyar 444 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.