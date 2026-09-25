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Tahılda hesapta olmayan haber! Dünya bu yıl cepten yiyecek

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IHA Giriş Tarihi:

Tahılda hesapta olmayan haber! Dünya bu yıl cepten yiyecek

Üç yıllık yükseliş serisi sona eriyor. Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), rekor kırılan geçen yılın ardından küresel tahıl üretiminin 2026/2027 sezonunda yüzde 3 düşeceğini öngördü.

#1
Foto - Tahılda hesapta olmayan haber! Dünya bu yıl cepten yiyecek

Konsey, Temmuz 2026 / Haziran 2027 dönemine ilişkin son raporunda, küresel tahıl üretiminin 2 milyar 420 milyon tona olarak gerçekleşmesini bekliyor. Tüm zamanların rekoru olan geçen sezonun 74 milyon ton altında hububat üretimini tahminleyen konsey, yüzde 3 civarında bir gerileme öngörüyor.

#2
Foto - Tahılda hesapta olmayan haber! Dünya bu yıl cepten yiyecek

Üç yıllık ardı ardına artışın ardından küresel üretimin genel toplamda geçen sezona göre yüzde 3 oranında gerilemesi bekleniyor. Rekor alan geçen sezon yüzde 7'lik bir artış olmuştu.

#3
Foto - Tahılda hesapta olmayan haber! Dünya bu yıl cepten yiyecek

BUĞDAY ÜRETİMİNDE 25 MİLYON TONLUK AZALIŞ: Rapora göre, küresel buğday üretiminin ise geçen döneme göre 25 milyon ton azalışla 2026/27 sezonunda 820 milyon tone gerilemesi bekleniyor. Geçen sezonun rekorunun ardından en yüksek ikinci seviyeye ulaşan tahıl üretimine rağmen, Karadeniz bölgesindeki ihracat aksamaları nedeniyle küresel buğday ticareti ve sevkiyatları yavaş seyrediyor. Arzın daralması ve fiyatların yükselmesi nedeniyle küresel tüketimin sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Dünya hububat tüketiminin rekor olan geçen yıla göre sadece 4 milyon ton düşüşle 2 milyar 444 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

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Foto - Tahılda hesapta olmayan haber! Dünya bu yıl cepten yiyecek

DÜNYA BU SEZON STOKLARDAN YİYECEK: Sezon başı devir miktarındaki düşüşe rağmen, küresel kapanış stokları tahmini önceki rapora göre aylık bazda 2 milyon ton artışla 608 milyon tona çıkarıldı ancak buğday ve mısır stoklarındaki daralma nedeniyle, yıl sonu toplam tahıl stoklarının geçen sezona göre yüzde 4 (24 milyon ton) azalarak 608 milyon ton seviyesine gerilemesi bekleniyor. Karadeniz hattındaki ihracat aksamaları nedeniyle küresel buğday akışı yavaş ilerlerken Temmuz/Haziran dönemini kapsayan toplam tahıl ticaretinin yıllık bazda yüzde 3 (16 milyon ton) azalarak 451 milyon ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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