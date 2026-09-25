Patlama ve koku mahalleyi sokağa döktü: İSKİ terörü!

Olay, Eyüpsultan Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ'nin devam eden alt yapı çalışması sırasında iş makinesi ana arterdeki doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir patlama sesinin ardından etrafa gaz kokusu yayıldı. Patlama sesi ve yoğun gaz kokusu nedeniyle panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri gazı kesti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler boruyu onarmak için çalışma başlatırken, vatandaşlar çalışmaların yaz döneminde yapılması gerektiğini belirterek İSKİ'ye tepki gösterdi.

BÜYÜK KORKU YAŞADIK

Esnaf Kaan Pala, "Şu anda doğalgaz yok. Ama 1-2 saate geleceği söylendi. Yüksek sesle bir patlama sesi duyduk. Ateş çıkmadı ama ses geldi. İnanılmaz derece ses yüksekti. Sonra polisler, itfaiye geldi. Sonra doğalgaz ekibi geldi. Şu anda doğalgazımız çalışmıyor. Çalışmadan kaynaklı kepçe arkadaşımız yanlışlıkla patlatmış. Ana artermiş. Tam önümüzde oldu. Korku dolu anlar yaşadık" dedi.

Alperen Karahan isimli esnaf ise, "Patlamanın ardından çok yoğun bir koku sardı. Çalışma sırasında kepçe vurmuş. Tüm müşterilerimiz dışarı çıktı. Biz de mağduruz. Hala doğalgazımız yok. Trafik yoğunluğu yaşandı. Kavgalar çıktı" diye konuştu.