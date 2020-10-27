Türkiye Yazarlar Birliğinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

ANKARA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden gündeme getiren, ülkesindeki ve tüm dünyadaki Müslümanları infiale sürüklemek için elinden geleni yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Arıcan, yazılı açıklamasında, son günlerde Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde İslam'a ve Müslümanlara zarar veren, incitici, aşağılayıcı tutum ve davranışların ciddi olarak yaygınlaşmaya başladığını belirtti.

Türkiye'nin yazarları, düşünürleri ve edipleri olarak büyük bir endişeyle takip ettikleri bu süreçte, Macron'un İslam karşıtı açıklamalar yapmasını, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet dairelerine ait binalara yansıtılması talimatını vermesini akılla, izanla açıklanmayacak bir durum olarak değerlendirdiklerini aktaran Arıcan, "Dünyanın sevgiye, hoş görüye, barışa, yardımlaşmaya ve her dilden ve her renkten bütün insanların ortak iş birliğine en fazla ihtiyaç duyduğu, Kovid-19 virüsünün can almaya devam ettiği bu günlerde hem kendi döneminde hem de kendisinden sonraki dönemlerde tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşliği öğütleyen sevgili Peygamberimize bu hadsizliği yapanların kalpleri taşlaşmış, gözleri İslam düşmanlığı ile kararmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Provokatörlere dikkat edin"

İslam karşıtı söylem ve uygulamaların her gün artarak yaygınlaştığı Fransa'da Müslümanların hayatlarından endişe duymaya başladıklarının altını çizen Arıcan, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki düşünür ve yazarlar başta olmak üzere, dünyadaki tüm insan hakları, inanç ve din özgürlüğü savunucularını bu konuda sesiz kalmamaya, net bir tavır almaya davet ediyorum. Sizler susup sessiz kaldıkça, emin olun; Avrupa'da İslamofobiyi tetiklemek isteyenlere gün doğacak, Müslümanlara karşı başlatılan sindirme ve sistematik baskılar artarak devam edecektir. Bir çağrımız da tüm dünya Müslümanlarına olacak. Provokatörlere dikkat edin, itidali elden bırakmayın. Kökü haçlı seferlerine kadar dayanan İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik kindarlığın bir dışa vurumu olarak Peygamberimize yapılan bu çirkinliği elbette sineye çekecek değiliz, elbette tepkimizi, itirazımızı hem devlet olarak hem de bizler sosyal medya dahil tüm mecralarda dile getireceğiz, getiriyoruz da.

Tabii ki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aklını başına toplayıp karikatürlerin devlet dairelerine ait binalara yansıtılması talimatını geri alıp tüm Müslümanlardan özür dileyinceye kadar. Bu vesileyle alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden gündeme getiren, ülkesindeki ve tüm dünyadaki Müslümanları infiale sürüklemek için elinden geleni yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u şiddetle kınıyorum."