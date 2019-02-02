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Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Sadık Yalsızuçanlar'ı konuk etti

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Ankara Şubesinin düzenlediği ve TYB kurucu başkanı Mehmet Doğan ile Ankara Şube Başkanı İsmail Bozkurt'un da katıldığı "1 Kitap 1 Yazar" programına yazar Sadık Yalsızuçanlar, konuk edildi. Yalsızuçanlar, okurlarıyla "Deli Tomarı" adlı kitabı üzerine sohbet etti, etkinliğe katılanların sorularını yanıtladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:27
Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Sadık Yalsızuçanlar'ı konuk etti

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Ankara Şubesinin düzenlediği ve TYB kurucu başkanı Mehmet Doğan ile Ankara Şube Başkanı İsmail Bozkurt'un da katıldığı "1 Kitap 1 Yazar" programına yazar Sadık Yalsızuçanlar, konuk edildi. Yalsızuçanlar, okurlarıyla "Deli Tomarı" adlı kitabı üzerine sohbet etti, etkinliğe katılanların sorularını yanıtladı.

ANKARA (AA) - Gazeteci yazar Sadık Yalsızuçanlar, çoğunlukla deli gözüyle bakılan sokaktaki evsiz ve yalnız insanların her birinin farklı bir hikayesinin olduğunu belirterek, "Aslında deliler velidir. Çoğunlukla yalnızlar, yoksullar. Ellerine büyük paralar da geçse yoksullukları devam ediyor. Ama yoksun değiller." dedi.

Yalsızuçanlar, geçen yıl yayınlanan "Deli Tomarı" adlı kitabında, delilerle ilgili gözlemlerini, deneyimlerini ve dinlediklerini aktardığını belirtti.

Tasavvuftaki "delilik" olgusunu değerlendirdi

"Deli aslında velidir" tiplemelerini işlediği hikayelerinde Konya, Tunceli, Balıkesir, Kastamonu, Kayseri gibi illerde yaşayan delilerin yer aldığını söyleyen Yalsızuçanlar, delilik olgusuna tasavvufi ölçüden baktığını ifade etti.

Bu tiplerin ortak özelliklerinin gizemli kişiler olduğuna ve kendi dünyalarında kendilerinden emin bir halde yaşadıklarına dikkati çeken Yalsızuçanlar, "Aslında deliler velidir. Çoğunlukla yalnızlar, yoksullar. Ellerine büyük paralar da geçse yoksullukları devam ediyor. Ama yoksun değiller. Tamahkar değiller, giyime kuşama önem vermiyorlar. Çoğunlukla pisliklerinden, kokularından dolayı çevrelerinden tepki alıyorlar. Hepsinin refleks haline gelmiş tavırları, sözleri var." diye konuştu.

Çoğunlukla deli gözüyle bakılan sokaktaki evsiz ve yalnız insanların her birinin farklı bir hikayesinin olduğunu dile getiren Yalsızuçanlar, kitabında kurgu ve hayal ürünü kişi ve olaylara da yer verdiğini aktardı.

Bazı delilerin "Cemal" sahibi olduğunu vurgulayan Yalsızuçanlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna örnek olarak, okuyarak öğrendiğim delilerden bir tanesini tanıyanları, Kayseri Talas'ta buldum. Boyacı Cemal, boyacılık yapıyor. Adı Cemal değil ama ben Cemal dedim. Cemal sahibi biri olduğu kesin. Annesine bakıyormuş. Biraz kurgu yaptım, Ankara'dan baş kontrolör Kayseri'ye mali denetime gidiyor, onun gözünden anlattım. Bilirsiniz delilerin bir özelliği de cami civarından ayrılmazlar. Kimisi sadece ayakta elini bağlar, kimisi oturur, kimisi sadece sürekli secde yapar. Boyacı Cemal de 'Boyayalım, boyayalım, boyasına boyanalım' diye bağırıyor hep. 'Boyayalım beyim' olur diyor. Bu arada boyarken birisi 'aşk olsun baba' dedi. Boyacı Cemal, 'öyle aşık ol ki aşıklar sana aşık olsun', diye karşılık verdi. Onun üzerine adam 'büyüksün baba' dedi. Boyacı Cemal 'Büyük müyüm, yük müyüm, büyük müyüm, yük müyüm' diye tekrarladı."

Sadık Yalsızuçanlar kimdir?

Malatya’da doğan hikâye, roman yazan Sadık Yalsızuçanlar, Dörtyol Ortaokul ve Iisesi’nden sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1983’de bitirdi. Sivas Ulaş Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği de yapan Sadık Yalsızuçanlar ’ın ilk yazısı Yeni Asya gazetesinde yayımlanmıştır. İslâmî Akıma bağ­lı olan yazarın Köprü dergisi ve Tasvir gazetesinde de yazıları çıkmıştır. Kendisi hâlen TRT Ankara Televizyonu Eğitim Kültür Programlan Müdürlüğü’nde yapım­cı olarak çalışmaktadır.

Hikaye kitapları

Şehirleri Süsleyen Yolcu (1986),
Gerçeği İnciten Pa­pağandır (1992)
Kuş Uykusu (1996),
Güzerân (1999),
Halvet Der Encümen (1998) ve Sadık Yalsızuçanlar ’ın Yakaza (1992) adlı bir romanı vardır.

Yayınlanmış diğer eserleri: Yeni Şiir Antolojisi (şiir seçkisi), Mavi Kanatlı Bir Kuş (masal), Yakaza (roman), Rüya Sineması (deneme), Çiznök (deneme)

 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:27
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