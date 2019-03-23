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Türkiye Yardım Sevenler Derneği 91 yaşında

İzmir’in Menemen ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD), 91.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
Türkiye Yardım Sevenler Derneği 91 yaşında

İzmir’in Menemen ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD), 91. kuruluş yıl dönümü nedeniyle dayanışma yemeği düzenledi.


Türkiye genelinde eğitim ve öğretimin gelişmesinde katkı sağlayan aynı zamanda durumu olmayan öğrencilere burs veren Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD), her yıl olduğu gibi bu yılda bir dayanışma yemeği düzenledi. 91. kuruluş yıl dönümü


nedeniyle TSYD Menemen Şubesi’nin düzenlemiş olduğu etkinlik, Menemen Tepe Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Derneğin şube başkanı Fatma Foran, programda yaptığı konuşmada, derneğin etkinliklerinden bahsederek, bağış yapan ve gönüllü olarak derneğe hizmet eden herkese teşekkür etti.


Foran, "Türkiye Yardım Sevenler Derneği Menemen’deki gönüllü çalışanları kanatsız melekleri, hiçbir çıkar gözetmeden yardımlarına devam ediyor. Sizlerin destekleri ile hem gençlerimize hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak için tüm gücümüzle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Menemen şubesi olarak bizler başta eğitim olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.


Gecenin devamında, gelecek yılın planlarını yapan dernek yöneticileri, ihtiyaç sahibi okullara ve burslu öğrencilere destek amaçlı hediyeler dağıtılarak çekilişlerde yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
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