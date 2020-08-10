  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye yangınla mücadele eden Bulgaristan'a sınır ötesi yardıma hazır

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:46:58 -
Türkiye yangınla mücadele eden Bulgaristan'a sınır ötesi yardıma hazır

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da 4 gündür süren ve kısmen kontrol altına alınan yangın, bazı bölgelerde devam ediyor.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Haskova bölgesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangını 4 gündür sürüyor. Bulgar görevlilerin yangınla mücadelesi sürerken, alevlerin Türkiye tarafına sıçramaması için de tüm tedbirler alındı.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in izniyle Bulgaristan Haskova Valisi Stefka Zdravkova ile sınırda görüştü.

Çakır, görüşmede, Türkiye olarak her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Komşu ülkedeki yangın nedeniyle üzgün olduklarını belirten Selçuk Çakır, "Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan sizlere selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Komşudaki yangın, bizdeki yangındır. Herhangi bir ihtiyaç belirtirse biz bu konuda hazırız. Biz zaten bölge bölge araçlarımızı park ettik. Su takviyelerimizi yaptık. Yangının sizin taraftan bizim tarafa geçmesi durumda biz müdahaleye hazırız. 48 adet aracımız sürekli burada hareket halinde" değerlendirmesinde bulundu.

Haskovo Valisi Zdravkova da yangına müdahalenin devam ettiğini, küçük bir bölümün yandığını, oraya da helikopter ile ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'den gelen yardım tekliflerini çok önemsediklerini ifade eden Stefka Zdravkova, "Türkiye’den gelen yardımlar bizim için çok önemli. Bizim taraftaki aravi biraz engebeli olduğu için söndürme biraz gecikti. Müdahalemiz tüm ekiplerimiz ile devam ediyor. İlginize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Heyetler daha sonra sınırın her iki bölgesinde de inceleme yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı
Dünya

Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı

Kahire ve Atina arasında Türkiye'ye karşı imzalanan hukuksuz anlaşma Mısır'da infiale yol açtı. Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, Yun..
Bakan Soylu duyurdu: Yarın Tüm Türkiye'de...
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Yarın Tüm Türkiye'de...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasıyla yarın tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu koronavirüs denetimi yapılacağını du..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı