Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışı Trabzon'da yapılacak
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışı, 17-19 Temmuz tarihlerinde Trabzon'da yapılacak.
Türkiye Hava Sporları Federasyonunun (THSF) yaptığı açıklamada, 2019 yılı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sıralamasındaki ilk 20 pilotun katılımının öncelikli olacağı şampiyonanın 17-19 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.
Kayıt için başvuruların, "thsf.org.tr" internet sitesi üzerinden alınacağı belirtildi.