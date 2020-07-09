Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışı Trabzon'da yapılacak
ANKARA (AA) - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etap yarışı, Trabzon'da yapılacak.
Türkiye Hava Sporları Federasyonunun (THSF) yaptığı açıklamada, 2019 yılı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sıralamasındaki ilk 20 pilotun katılımının öncelikli olacağı şampiyonanın 17-19 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.
Kayıt için başvuruların, "thsf.org.tr" internet sitesi üzerinden alınacağı belirtildi.