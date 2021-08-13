“Türkiye yakın gelecekte üretim merkezi olacak”

Kaan, “Sanayide çok ciddi kapasite ve yatırımın olduğu bir dönemdeyiz. Bu durum işsizlik rakamlarına da yansıdı. Yaklaşık 2,5 puana yakın düşüş var. Bunun sürdürülebilir olması, ihracatımızın ulusal hedeflerimize ulaşabilmesi için daha fazla yatırım ortamına yönelik çalışmaların devam etmesi gerekiyor” dedi.

“Türkiye'nin geleceği parlak”

Kaan, sanayinin, üretim yapan kesimin, hatta hizmet sektörünün bile nitelikli eleman ve işçi ihtiyacı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Özellikle iş dünyası olarak genç kardeşlerimizi bekliyoruz. Burada bir miktar sanayicinin de yanında olmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin geleceği parlak. Türkiye yakın gelecekte, yakında üretim trendinde bir üretim merkezi olacak. Onun için ülke olarak biraz daha gayret etmemiz gerekiyor. Bunun semeresini de çok yakın zamanda 2023’e doğru giderken Türkiye’nin gerçekleştireceğini söylemek istiyorum.”