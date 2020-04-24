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Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz'den ramazan mesajı

2020-04-24 18:18:00 -
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz'den ramazan mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, İslam aleminin ramazan ayını kutladı.

Abdurrahman Akyüz, federasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan ayına buruk girdiklerini belirtti.

Akyüz, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük hikmetlerle dolu olan ramazan ayına tüm insanlık için ibretler içeren bir ortamda girdik. Bu vesileyle dünya hayatının geçici kısa bir imtihan yeri olduğunu ancak yaratan Allah'ın emirlerine uyarak bu imtihanı kazanabileceğimizi bir kez daha hatırladık. Mübarek ramazan ayının rahmetinin başta milletimiz olmak üzere tüm Müslümanların üzerine yağdırılmasını; İslam aleminin ve tüm insanlığın her türlü musibetlerden kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabbimizden diliyorum. Allah, yapacağımız yardımları ve tutacağımız oruçlarımızı kabul etsin. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."

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