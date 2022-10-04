Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ebrar Karakurt umursamazlığı! Eşcinsel sapkın hala Milli Takım'da

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Eşcinsel bir sapkın olduğunu beyan edip, kadınlara ilgi duyduğunu açıklayan Ebrar Karakurt'un rezilliklerine göz yuman Türkiye Voleybol Federasyonu, kadınlardan etkilendiğini saklamayan Karakurt'u, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur maçlarında da kadro dışı bırakmadı.

İmge ve İrem Tuncer adlı kadınlarla sapkın ilişkiler yaşadığını açıklayan Karakurt'un milli takımdaki rezaleti de patlak vermişti.

Bizi hala Avrupa'da temsil ediyor!

Sapkın yaşamını kamuoyunun önünde yaşayan ve sapkınlık destekçisi medyanın desteğini arkasına alan Ebrar Karakurt, önlem alınmaması sonucunda takım arkadaşı Beliz Başkır ile de sapkın bir yakınlaşma yaşamıştı.

Milli takım oyuncularından Başkır, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ebrar Karakut ile çektirdiği fotoğrafa, "İyi ki sen" mesajını yazmıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, yaşanan onca rezilliğe karşın Ebrar Karakurt'u FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur maçlarında da kadro dışı bırakmaması tepki ile karşılandı.