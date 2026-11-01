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Gündem Diyarbakır Havalimanı’nda kritik sistem hazır! Tarih verildi
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Diyarbakır Havalimanı’nda kritik sistem hazır! Tarih verildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Diyarbakır Havalimanı’nda kritik sistem hazır! Tarih verildi

Diyarbakır Havalimanı’nın alternatif pistine uçakların güvenli yaklaşmasına yardımcı olacak yeni aletli iniş sistemi kuruldu. Montaj çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sistem için uçuş kontrollerinin başlayacağı tarihi de duyurdu.

Diyarbakır Havalimanı'nda uçuşların güvenli ve kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir aşama tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanının alternatif pistine kurulan Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) cihaz montajlarının tamamlandığını açıkladı.

ANA PİST KAPATILINCA ALTERNATİF PİST DEVREYE ALINDI

Ana pistin bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle kapatıldığını hatırlatan Uraloğlu, bu süreçte uçuşların aksamaması ve yolcuların mağduriyet yaşamaması amacıyla ana piste paralel alternatif pistin kullanıma açıldığını belirtti.

Alternatif pistte ilk aşamada ana pistte bulunan ILS sisteminden “side step” uygulamasıyla yararlanıldığını aktaran Uraloğlu, alternatif piste özel yeni bir sistem kurulması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

MONTAJ TAMAMLANDI

Yeni ILS için altyapı çalışmalarının 12 Ekim'de tamamlandığını belirten Uraloğlu, geniş çaplı hafriyat, kazı ve dolgu işlemlerinin ardından cihazların kurulumuna geçildiğini söyledi.

Uraloğlu:

“12 Ekim'de altyapı çalışmalarını tamamladığımız sistemin cihaz montajlarını da 30 Ekim itibarıyla bitirdik.”

ifadelerini kullandı.

2 KASIM'DA UÇUŞ KONTROLLERİ BAŞLIYOR

Montajın ardından sistem uçuş kontrol aşamasına geçti.

Uraloğlu, uçakların piste güvenli şekilde yaklaşmasına yardımcı olan ILS'nin kontroller tamamlandıktan sonra hizmete alınacağını belirterek:

“Kontrollere 2 Kasım'da başlamayı planlıyoruz.”

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