Göztepe’den dört dörtlük seri

Trendyol Süper Lig’e istediği gibi başlayamayan Göztepe, ilk 6 haftada galibiyetle tanışamadı. Bu süreçte Samsunspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı. Ligdeki ilk galibiyetini 7. haftada Eyüpspor deplasmanında alan Göztepe, bu karşılaşmayla birlikte çıkışa geçti. Ardından 8. haftada Kocaelispor’a konuk olan İzmir ekibi, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek üst üste 2. maçını kazandı.