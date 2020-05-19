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Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, 19 Mayıs'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:43:46 -
Türkiye Voleybol Federasyonu, 19 Mayıs'ı kutladı


ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük önder Atatürk, milli mücadelenin başlangıcı olması sebebiyle büyük önem taşıyan 19 Mayıs 1919 tarihini Türk gençliğine armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 101. yıl dönümünde, Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

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