  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye Vodafone Vakfı’na Stevie’de 2 altın ödül
Aktüel

Türkiye Vodafone Vakfı’na Stevie’de 2 altın ödül

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel: - "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, 'herkes için dijital bir gelecek' hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" - "Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz projelerle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın önde gelen organizasyonlarının yarıştığı Orta Doğu Stevie Ödülleri’nde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" - "Vakıf olarak, uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:56:06 -
Türkiye Vodafone Vakfı’na Stevie’de 2 altın ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, dünyanın en prestijli ödül programlarından Stevie Ödülleri çatısı altında düzenlenen Orta Doğu Stevie Ödülleri’nden toplam 2 ödülle döndü.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı, başarılı projeleriyle uluslararası platformlarda ödül almaya devam ediyor. Vakıf, bu yıl ilk kez düzenlenen ve 4 ayrı jüri heyetinde 70’i aşkın uzmanın değerlendirmesi sonucu belirlenen Orta Doğu Stevie Ödülleri’nden toplam 2 ödülle döndü. Vakıf, "Kâr Amacı Gütmeyen Organizasyon / STK Web Sitelerinde İnovasyon" kategorisinde Türkiye Vodafone Vakfı web sitesiyle, "En Fazla 100 Çalışanlı Kâr Amacı Gütmeyen Organizasyon ya da STK’larda İnovasyonda Mükemmellik" kategorisinde ise "Türkiye Vodafone Vakfı’nın Toplumsal Faydaya Yönelik 'İyilik İçin Teknoloji' Yaklaşımı” ile Altın Stevie kazandı.


-"Herkes için dijital bir gelecek' hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şu açıklamada bulundu:

"Türkiye Vodafone Vakfı olarak, 'herkes için dijital bir gelecek' hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Stratejimizin temel taşlarını dahiliyet ve sürdürülebilirlik oluşturuyor. Teknolojiyi birey, kurum ve toplulukların hayatında pozitif farklılık yaratacak şekilde kullanmayı hedefliyor, şimdi ve gelecekte herkesi kapsama gayretiyle çalışıyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz projelerle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın önde gelen organizasyonlarının yarıştığı Orta Doğu Stevie Ödülleri’nde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ödüllü projelerimizden Türkiye Vodafone Vakfı web sitesini ihtiyaç, talep ve trendler doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Diğer yandan, toplum için fayda sağlama gayretiyle teknolojideki gücümüzü insanlığın iyiliği için kullanmaya devam ediyoruz. Vakıf olarak, uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan savaşın fitilini ateşleyecek skandal açıklama!
Dünya

Yunanistan'dan savaşın fitilini ateşleyecek skandal açıklama!

Pasif siyaseti bırakacaklarını savunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Karasularımızı 6 milden 12 mile çıkaracağız” dedi...
Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'
Gündem

Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'in İyon denizine ilişkin açıklamasının savaş ilanı olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son zamanlarda etkisini arttı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı