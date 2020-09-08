Türkiye ve Yunanistan'dan yeni karar
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri heyetleri tarafından NATO Genel Merkezi'nde yapacak görüşme 10 Eylül'e ertelendi.
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Genel Merkezi'nde yapılması planlanan toplantı ertlendi.
Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından (MSB) geldi
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; toplantı 10 Eylül tarihine ertelendi. Açıklamada ayrıca; Yunanistan ve Türkiye arasındaki teknik toplantı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesinin ardından planan görüşmede iki ülkenin askeri heyetleri, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alacaktı.
Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor
Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetlerinde hazımsı olan Atina yönetimi, Avrupa Birliği'nden aldığı gazla küstah hamlelerde bulunuyor.
Bu durum Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi her geçen gün tırmandırıyor.