  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye ve Yunanistan arasında yarın planlanan teknik toplantı ertelendi
Aktüel

Türkiye ve Yunanistan arasında yarın planlanan teknik toplantı ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:36:03 -
Türkiye ve Yunanistan arasında yarın planlanan teknik toplantı ertelendi

ANKARA (AA) - Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yarın yapılması planlanan teknik toplantının iki ülke tarafından alınan ortak karar kapsamında sonraki günlere ertelendiği öğrenildi.

Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği toplantının, yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanmıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu toplantının teknik nedenler dolayısıyla iki ülke tarafından alınan karar kapsamında sonraki günlerde yapılmasına karar verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu
Siyaset

CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu

CHP'de Canan Kaftancıoğlu ve Selin Sayek Böke'ye yakınlığıyla bilinen İlhan Cihaner'in "Gelecek İçin Biz" grubu Azerbaycan'ın harekete geçme..
Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti! Yeni Akit, Gökhan Yavuzel'in skandal görüntülerine ulaştı
Gündem

Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti! Yeni Akit, Gökhan Yavuzel'in skandal görüntülerine ulaştı

Yeni Akit, yayınladığı bir video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden sözde yazar Gökhan Yavuzel'in terör örgütü PKK'nın der..
Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz
Gündem

Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG'nin provokasyonları nedeniyle Suriye'ye müdahale edebileceklerini söyledi...
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay