Türkiye ve Umman arasında büyük işbirliği! Ticaret Hacmini 5 Milyar Dolara Çıkarma Hedefine Kilitlendi!

Türkiye ve petrol zengini Umman, ekonomik ilişkileri stratejik bir seviyeye taşımak amacıyla önemli bir atılım başlattı. Mevcut 1.3 milyar dolarlık ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Bu kararlılık, İstanbul'da düzenlenen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 etkinliği kapsamındaki DEİK Türkiye-Umman İş Forumu'nda ilan edildi.

Odak Noktası: Savunma ve Enerji

İki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiği temel alanlar savunma ve enerji olarak öne çıkarken, İş Forumu'nda kritik sektörlerdeki işbirliklerinin artırılması masaya yatırıldı.

 

DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete, Türkiye'nin küresel ticari diplomasi platformu olarak önemini vurgularken, 2-4 Şubat tarihlerinde Umman'da düzenlenecek olan Türkiye-Umman İş Forumu ve OMNEX Fuarı'nın bu ivmeyi hızlandıracağını belirtti. Bu fuar özellikle; enerji, savunma, sağlık, turizm, gıda, denizcilik ve lojistik gibi kilit alanlarda yeni ortaklıkların önünü açacak.

 

Karşılıklı Güven ve Yeni Projeler

Umman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Abdullah Al-Rawas, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güvene dayalı olarak hızla geliştiğini ifade etti. Al-Rawas, 2024 yılı sonu itibarıyla 820 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının ana hedefleri olduğunu yineledi. Görüşmelerde ayrıca, bir Türk bankasının Umman'da faaliyet göstermesi konusunun da değerlendirildiği ve bu konuda ilerleme beklendiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise, devlet başkanları düzeyinde gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerle ivme kazanan ikili ilişkilerde, 2017'de 300 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 2023'te 1.3 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

 

Kritik Zirve Yaklaşıyor

İlişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla, iki ülke arasındaki 13. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın önümüzdeki ay Ankara'da bakanlar düzeyinde gerçekleştirileceği ve yeni işbirliği alanlarının bu zirvede ele alınacağı açıklandı.

