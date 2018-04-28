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Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek!

Antalya’da düzenlenen Eurasia Airshow fuarında Türkiye ile Ukrayna’nın birlikte geliştirdiği An-188 tipi askeri nakliye uçağı projesinin tanıtımının yapıldığı duyuruldu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 01:03
Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek!

Ukrayna'nın devlet uçak üretim şirketi Antonov'un Facebook'tan yaptığı açıklamada, şu anda yeni uçağın uygulama projelerinin üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Şirketin yayınladığı metinde, Türkiye'de düzenlenen Eurasia Airshow fuarında Türk-Ukrayna projesi An-188'in bugün basın mensuplarına tanıtıldığı ifade edildi.

2 YIL ÖNCE BAŞLANDI

Antonov Başkan vekili Aleksandr Los, bu program üzerindeki çalışmaların Türkiye'nin girişimiyle yaklaşık 2 yıl önce başladığı, bir dizi memorandum imzalandığı ve yol haritasının geliştirildiği bilgisini verdi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 01:03
  1. An-188
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