Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek!
Antalya’da düzenlenen Eurasia Airshow fuarında Türkiye ile Ukrayna’nın birlikte geliştirdiği An-188 tipi askeri nakliye uçağı projesinin tanıtımının yapıldığı duyuruldu.28 Nisan 2018 Cumartesi 01:03
Ukrayna'nın devlet uçak üretim şirketi Antonov'un Facebook'tan yaptığı açıklamada, şu anda yeni uçağın uygulama projelerinin üzerinde çalışıldığı kaydedildi.
Şirketin yayınladığı metinde, Türkiye'de düzenlenen Eurasia Airshow fuarında Türk-Ukrayna projesi An-188'in bugün basın mensuplarına tanıtıldığı ifade edildi.
2 YIL ÖNCE BAŞLANDI
Antonov Başkan vekili Aleksandr Los, bu program üzerindeki çalışmaların Türkiye'nin girişimiyle yaklaşık 2 yıl önce başladığı, bir dizi memorandum imzalandığı ve yol haritasının geliştirildiği bilgisini verdi.
YORUM YAZ