Türkiye ve Ukrayna arasında kritik anlaşma! Ortak üretilecek

Ukrayna Devlet Savunma Sanayi Şirketi Ukroboronprom tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den TUSAŞ ve Ukrayna'dan Antonov uçak üretim firması, 50 ton yük taşıma kapasitesine sahip An-188 nakliye uçağının tasarımı, yapımı ve test uçuşları için ortak işletme kurma çalışmalarına başladı.Ukrayna Devlet Savunma Sanayi Şirketi Ukroboronprom, kendi çatısı altında faaliyet gösteren Antonov uçak üretimi firması ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’nin (TUSAŞ), An-188 nakliye uçağının tasarımı, yapımı ve test uçuşları için ortak işletme kurma niyetinde olduğunu belirtti.

50 TON YÜK TAŞIYABİLECEK

Ukroboronprom'dan yapılan açıklamada, 50 ton yük taşıma kapasitesine sahip An-188 turbojet askeri nakliye uçağının her türlü askeri teçhizat, askeri ve inşaat ekipmanı, helikopter, 300'e kadar asker ile birlikte ayrıca insani yardım ve konteynerlere kadar geniş yelpazede yük taşıyabilecek.

Hassas hava çıkarması için donatılan uçağın toprak dahil her türlü havaalanlarında üslenebilecek ve uzunluğu sadece 600-800 metre olan pistlere inebilecek.

TÜRK HEYET, ANTONOV DEVLET ŞİRKETİNİ ZİYARET EDECEK

İngiltere'de düzenlenen Farnborough-2018 uluslararası hava ve uzay fuarı sırasında Ukrayna ve Türkiye heyetlerinin An-188 projesi kapsamındaki işbirliğe karşılıklı ilgiyi teyit ettikleri belirtilen açıklamada, "En yakın zamanda Türk heyeti, An-188 geliştirme, yapım ve test amacıyla ortak işletmenin kurulması için gereken yasal belgelerin hazırlanması sürecini tamamlamak üzere Antonov devlet şirketini ziyaret edecek" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna mevzuatına uygun olarak bu belgeler Bakanlar Kabinesi'ne sunulacak. Açıklamada, Türk tarafının da ilgili süreci uygulayacağı kaydedildi.