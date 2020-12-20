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Teknoloji Türkiye ve Ukrayna arasında kritik adım... Görüşmeler başladı
Teknoloji

Türkiye ve Ukrayna arasında kritik adım... Görüşmeler başladı

Türkiye ve Ukrayna'nın savunma sanayindeki işbirliği giderek güçleniyor. Suriye, Irak, Libya ve Dağlık Karabağ'da destan yazan Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna’da ortaklaşa geliştirilmesi ve üretilmesi görüşülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:45:00 -
Türkiye ve Ukrayna arasında kritik adım... Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz yıl içinde Suriye, Irak, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ’da kullanılan ve girdiği operasyonlarda ciddi bir başarı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA bütün gözleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA tekrardan Ukrayna’nın radarına girdi. Defence Express‘in aktardığına göre Türkiye ve Ukrayna arasında Bayraktar TB2 S/İHA için görüşmeler devam etmekte.

Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi İnterfax-Ukraina’ya yaptığı açıklamalarda, "Çeşitli konularda görüşmelerimiz oldu ve bu konu iki ülke tarafından da konuşuldu. Ayrıca, uygun koşullar sağlandığı takdirde, daha yetenekli sistemlerin ortaklaşa geliştirilmesi ve hatta Ukrayna’da Bayraktar insansız hava araçlarının üretimi müzakere altına alındı. Savunma sanayiinin, bu özel alan da dahil olmak üzere Türkiye-Ukrayna iş birliğinin yeni bir özelliği haline gelebileceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna 12 Ocak 2019’da Devlet Başkanı Petro Poroşenko döneminde, Türkiye ile Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu. Söz konusu alım kapsamında Baykar Savunma tarafından Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 6 adet Bayraktar TB2 S/İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu kısa sürede üretilerek teslim edilmişti.

Ukrayna’nın deniz kuvvetleri için sipariş edeceği yeni Bayraktar TB2 SİHA’ların, Karadeniz ve Azak Denizi kıyılarını koruma amacıyla kullanılacağı ifade ediliyor. Satın alınacak Bayraktar TB2 SİHA’lar için tam olarak bir sayı belirtmeyen Ukrayna Savunma Bakanlığı, yeni Bayraktar TB2 SİHA’larla birlikte alınacak sabit yer istasyonlarının yanı sıra seyyar yer istasyonlarının alınmasını da planlıyor. Seyyar istasyonlarla birlikte Bayraktar TB2 SİHA’ların kullanımı sırasında, sürekli bir kontrol alanı oluşumunun sağlanması hedefleniyor.

Ukrayna’nın güneyinde yer alan kıyıların toplamda 800 km’lik bir uzunluğa sahip olduğu belirtiliyor. Edinilen son bilgilere göre Bayraktar TB2 S/İHA’ların haberleşme menzili ise ek bir anten kullanılmaksızın 300 km’ye yükseltildi. Bu bilgiler ışığında, güney sahillerinde kontrolü sağlamak için 3 adet yer kontrol istasyonuna ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.

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