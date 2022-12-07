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Dünya Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinde önemli adım! 11 Aralık'ta bir ilk gerçekleşecek
Dünya

Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinde önemli adım! 11 Aralık'ta bir ilk gerçekleşecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın, 11-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Suudi Bakan'ın, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin devamı kapsamındaki ziyareti uzun süre sonra bu düzeydeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 22:26:00 - 2022-12-07 22:32:50
Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinde önemli adım! 11 Aralık'ta bir ilk gerçekleşecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın, 11-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Suudi Bakan'ın, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin devamı kapsamındaki ziyareti uzun süre sonra bu düzeydeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre Bakan Rabia, beraberindeki heyetle geleceği Türkiye'de iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüşecek.

İbadet konusu ele alınacak

Rabia'nın 11 Aralık'ta başlayacak ziyaretinde, "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde en fazla sayıda Müslüman'ın Haremeyn'i (Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi) ziyaret etmesinin sağlanmasının yanı sıra ibadetlerini kolaylıkla ve huzur içerisinde gerçekleştirmelerine imkan sağlanması" konularının da ele alınacağı aktarıldı.

İlk ziyaret olma özelliğini taşıyor

Ziyaretin, "iki ülke liderlerinin büyük desteğiyle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında işbirliği sağlanarak, ortak amaç ve çıkarlara ulaşılması kapsamında yapılacağı" ifade edildi.

Suudi Bakan'ın, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin devamı kapsamındaki ziyareti uzun süre sonra bu düzeydeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

 

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